Ege hamsisi İzmir’den dünyaya ulaşıyor

Karadeniz’de yasal avlanabilir boy uzunluğu altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile getirilen av yasağı, Ege hamsisine ilgiyi arttırdı. Yarın 01.00’de kalkacak kısıtlama ile Karadeniz’de avcılık ek tedbirlerle yeniden başlayacak.

Hamsinin Karadeniz’e özgü bir balık olmadığını dile getiren İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege Denizi’nde hamsi balığının 12 ay bulunduğunu söyledi.

Hem pandemi hem de Karadeniz’deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakan, tüm balıkçıların tedariği İzmir’den sağladığına dikkat çekti. Çakan, “Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi yalnız Karadeniz’e özgü bir balık değil. Hamsi Ege’de 12 ay bulunabilecek bir deniz mahsulü. 15 Nisan’da Türkiye’de av yasağı başladığında, hamsiyi Ege Denizi’nde kıyısı olan Yunanistan’dan ithal ediyoruz. Yani Ege Denizi’nde her zaman bulabileceğiniz bir üründür hamsi. Yalnız Karadeniz’e özgü değildir. Karadeniz’de 2 ay hamsi oluyor. Ege’de ise 12 ay var” dedi.

‘EGE HAMSİSİ KARADENİZ DAHA TUZLU’

Karadeniz hamsisiyle Ege hamsisi arasındaki farkları anlatan Çakan, hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Karadeniz’de tuz oranı biraz daha düşük ve suyu daha tatlı. Bu nedenle Ege’deki balıklar daha tuzludur. Karadeniz balığı daha yağlıdır. Başka hiçbir fark yok. İkisi de çok lezzetlidir. Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Hem pandemi hem de yasaklar nedeniyle balığa inanılmaz talep var. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye’nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege’de çıkan ürünlerin hepsi Türki’yenin her tarafına dağılıyor. Balıkçılar tedariği İzmir’den yapıyor. Hamsi. Danimarka, Fransa ve Almanya’ya da gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Şu an Danimarka’ya sipariş var. Firma olarak her yıl 200 ton civarında hamsi ihraç ediyoruz.”

TEZGAHLARDA KİLOSU 20 LİRA

Balıkçı Kazım Çelik de Ege hamsisine ilginin daha fazla olduğunu vurgulayıp, “Bizim hamsimiz Çeşme’den geliyor. Biraz yağsız ama lezzetli. Vatandaşların ilgisi fazla. Karadeniz’deki av yasağı hala devam ediyor. Hamsinin kilosu 15-20 lira arasında değişiyor. İstanbul’da 40 lira. Karadeniz’de sular daha soğuk. Ege hamsisi daha yağsız ama çok lezzetli” dedi.

Sağlıklı beslenmeye önem verdiğini dile getiren vatandaşlardan Mustafa Bayol da sıklıkla balık tüketmeye çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Balıkların hepsini tüketiyoruz. Ege’de daha fazla sardalye var. Ben de alırken hamsi alıyorum. Çünkü daha lezzetli. Fiyatları da her keseye uygun” dedi.

