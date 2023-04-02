Ege Denizi’nde ‘fırtına’ uyarısı
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Ege Denizi’nde ‘fırtına’ uyarısı

Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için ‘fırtına’ uyarısı yaptı. Uyarıda, “Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (DHA)

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Ege Denizi’nde ‘fırtına’ uyarısı
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