Ege Denizi’nde ‘fırtına’ uyarısı
Ege Denizi’nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; Güney Ege Denizi’nde pazartesi günü saat 13.00’ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’e kadar süreceği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı. (DHA)
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