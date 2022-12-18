Ege Denizi’nde ‘fırtına’ uyarısı

Ege Denizi’nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; Güney Ege Denizi’nde pazartesi günü saat 13.00’ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’e kadar süreceği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı. (DHA)