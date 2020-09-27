Ege Denizi’nde art arda depremler
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Ege Denizi’nde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan AFAD, Ege Denizi açıklarında saat: 15.57’de 4.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini belirtti.

GÖKÇEADA AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD’ın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde Gökçeada açıklarında saat 15.22’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD: Ege Denizi açıklarında saat:15.57’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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