Ege Denizi için ‘fırtına’ uyarısı
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Ege Denizi için ‘fırtına’ uyarısı

Ege Denizi’nde yarın için fırtına beklendiğine dair uyarı yapıldı. Deniz ulaşımındaki aksamalara ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50 km/sa), kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı, dikkatli olunmaları konusunda uyarıldı. (DHA)

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