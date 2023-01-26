Ege Bölgesi’nde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa’da çok kuvvetli ve şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa’da çok kuvvetli ve şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın’da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), İzmir’in güneybatısı ile Aydın’ın batısında yer yer aşırı ( 100 kg/m2 üzeri), Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-55 kg/m2), yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak’da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlann 1200-1300 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karşılık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Çok kuvvetli ve yer yer aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyı illerimizde dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Başlama zamanı, 27.01.2023 00:00. Bitiş zamanı 27.01.2023 21:00” (ANKA)