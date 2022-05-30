Ege bir Yunan gölü mü!

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail dönüşü uçakta gazeteci arkadaşımız Dicle Canova’ya dedi ki.

“Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan ne gerekçe bulursa bulsun gerekçesi geçerli değil.

Şartlar nedir; bu adaları silahlandırmayacağı. Yunanistan 1960’tan beri silahlandırdı biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik, gayet açık. Son derece ciddiyiz. Blöf yapmıyoruz çünkü şartlı verilen adalardır. Her konuşmasında uluslararası hukuk, anlaşma diyen Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Yunanistan’ın attığı adımlar Türkiye’ye tehdit oluşturma amacı güdüyor.

ABD’ye açıkça söyledik, ABD’nin gerek Kıbrıs konusunda gerekse Türkiye ve Yunanistan’ın dahil olduğu Ege’de bir denge politikası var. Bu dengeden bir sapma görüyoruz. Bunu Blinken’a da söyledik, uyarıyı da yaptık.”

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Peki Çavuşoğlu ne demek istedi?

Neyin işaretini verdi?

Baştan anlatayım.

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Önce Yunan adalarından başlayayım.

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Ege denizinde yüzlerce Yunan adası vardır.

İrili ufaklı…

Ama bizi ilgilendiren adalar üçe ayrılır.

1-Boğaz adaları…

Limni, Tasos ve Semadirek… (Ya da Yunanca adıyla Samotraki…)

Bu boğaz adaları Lozan Antlaşması’yla karara bağlanmış Çanakkale Boğazı geçişlerinin güvenliği için tanımlanmış adalardır. Aynı statüde bizim de Bozcaada ve Gökçeada’mız vardır.

2-Doğu Ege adaları…

Bunlar 4 tanedir. Midilli… Sakız… Sisam… ve Nikarya… Bunlar 25’inci enlemin üstünde kalan adalardır. Hepsi burnumuzun dibindedir.

3-Oniki adalar…Yani Yunanca Dodikalar…

Kalki… Skarpnato… Kasos… Piskopis… Misiros… Kalimnos… Leros… Patmos… Lipsos… Sömbeki… İstanköy… Rodos…

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‘Boğaz adaları’ için Lozan’ın 4. maddesi.

‘Doğu Ege adaları’ için Lozan’ın 13. maddesi.

‘Dodikalar’ için ise Paris Antlaşmasının 14. maddesi…

Kesin hükme bağlamıştır.

Bu adalarda… Kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulamaz… Tahkimat yapılamaz…

Peki Yunanistan ne yaptı?

1952’de Leros Adası’na kurduğu askeri tesisten bu yana adaları silahla doldurdu. Neredeyse tüm adalara askeri tahkimat yapıldı.

Hatta en son… Bizim Kaş’tan yüzme mesafesindeki Meis’e bile asker yığdılar…

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Peki Yunan tarafının tezi ne?

Onlar diyorlar ki…

Lozan’dan sonra Montrö Boğazlar Antlaşması yapıldı. Oradan ‘Boğaz adalarının silahlandırılabileceği’ yorumu çıkar…

Bir de…

1947’de imzalanan Paris Antlaşması’nda…

Türkiye taraf değil…

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Biz de diyoruz ki…

1-Montrö’de öyle bir hüküm yok.

2-Paris Antlaşması’na taraf olmamamız bir şeyi değiştirmez… Tehdit doğrudan bizi ilgilendiriyor.

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Yunan tarafının iddiası havada kalıyor.

Sonra sadece Boğaz adalarını değil…

Burnumuzun dibindeki tüm adaları bal gibi silahlandırıyorlar.

Şimdi Çavuşoğlu’nun daha 2 gün önce yaptığı açıklamayı bir kez daha dikkatlice okuyalım.

Ne diyor Çavuşoğlu…?

“Son derece ciddiyiz. Blöf yapmıyoruz çünkü şartlı verilen adalardır. Her konuşmasında uluslararası hukuk anlaşma diyen Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz.”

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İleri nokta ne?

Adalara bir askeri müdahale mi?

Hepsi olabilir… Her şey olabilir…

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Çünkü…

2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan hesaplar bir bir bozuluyor.

Çünkü Batı, anlaşmalara uymadı.

NATO ‘genişlemeyeceğim’ dedi…

Genişledi.

Hem de tam 10 kez…

Yunanistan “Adaları silahlandırmayacağım” dedi.

Silahlandırdı.

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Şimdi…

Hesaplar sil baştan yapılıyor.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan tüm hesaplar bir bir değişiyor.

Rusya eski defterleri açıyor… Çin açmaya hazırlanıyor.

Çaktırmadan yapılan yayılmacılığa karşı müdahale ediyorlar.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini bu açıdan okuyun…

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Türkiye’de burnunun dibinde silahlanmaya dur demeye hazırlanıyor.

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Çocukken saklambaç oynardık.

Ebe saklananı yanlış tahmin ettiği zaman oyun bozulurdu.

Oyun bozulunca da hep bir ağızdan bağırırdık.

“Çanak çömlek patladıııı…!”

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Türkiye’nin adalar konusunda mevzuyu ileriye götürmesi ne olur demeyin…

Nasıl olur demeyin…

Çünkü… Artık…

Çanak çömlek patladıııı!