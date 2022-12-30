Efsane futbolcu Pele’nin vefatı, spor ve siyaset camiasını yasa boğdu

Kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele ‘nin vefatı, spor ve siyaset camiası arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İlerleyen kanserinin ardından çoklu organ yetmezliğinden 82 yaşında vefat eden Pele ‘nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kral Pele ‘nin ilham veren sevgi dolu yolculuğu, bugün itibarıyla son buldu. Spora kattığı dehasıyla dünyayı büyüleyen Pele , hayatı boyunca eylemleriyle savaş durdurdu ve toplum yararına birçok çalışma yürüttü. Pele , tüm sorunların tedavisi için, en fazla sevginin gücüne inanırdı. Onun bu mesajı, gelecek nesillere verdiği mirastır. Her zaman sevgiyle kalın.” ifadeleri kullanıldı.

Pele ‘nin vefatının ardından birçok yıldız oyuncu, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Messi, Mbappe, Ronado ve Neymar’dan başsağlığı mesajları

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, Pele ‘yle fotoğraflarını paylaşarak, “Huzur içinde uyu, Pele .” mesajını yazdı.

Turnuvanın yıldızlarından Fransız oyuncu Kylian Mbappe ise “Futbolun kralı bizi bıraktı ama mirası hiçbir zaman unutulmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Pele ‘den plaket aldığı fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, şunları kaydetti:

“Tüm Brezilya’ya ve Pele ‘nin ailesine başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Pele ‘ye sadece ‘hoşça kal’ demek, futbol dünyasının şu anda hissettiği acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Düne, bugüne ve sonsuza kadar uzanacak bir miras bıraktı. Mesafe olarak uzak yerlerde yaşasak bile, ne zaman karşılaşsak bana her zaman içten bir yakınlık gösterdi. Futbolseverlerin hafızasında her zaman yaşayacak ve asla unutulmayacak.”

Pele ‘nin taç giyen fotoğrafını paylaşan ve duygusal bir mesaj yazan Brezilyalı yıldız Neymar da şu görüşlere yer verdi:

“ Pele ‘den önce ’10’, sadece bir rakamdı. Bu ifadeleri, bir yerde okumuştum ve hayatıma dokunmuştu. Bu cümleler çok güzel ve biraz eksik. Pele ‘den önce futbol, sadece bir spordu. Pele , her şeyi değiştirdi. Futbolu, sanata ve eğlenceye çevirdi. Fakirlerin, siyahilerin sesi oldu. Brezilya halkını, dünyada görünür kıldı. Kral’ın katkıları sayesinde futbol ve Brezilya’nın dünyadaki itibarı değişti. O gitti, sihri bizimle kalacak. Pele ölümsüzdür.”

Pele ‘nin gol sevincinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “Futbol. Kral. Sonsuzluk.” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, “Bu oyunun en büyük efsanelerinden Pele , huzur içinde uyu. Mirasın her zaman sürecek. ‘Cennet’ takımında Maradona ve Pele , her zaman yenilmez kalacaklar.” şeklinde duygularını dile getirdi.

İngiliz eski efsane oyunculardan Gary Lineker, “Futbola kendini en çok adayan, en neşeli yüzü Pele , öldü. Onun çıktığı maçlar, çok az futbolcuya nasip oldu. Futbolun en önemli kupasını, o harika sarı formasıyla 3 kez kaldırdı. Bizi bırakmış olabilirsin ama futbolda her zaman ölümsüzler arasında kalacaksın.” mesajını yazdı.

Pele ‘nin centilmenliğini öne çıkaran eski İngiliz futbolculardan Jack Wilshere ise “Onunla tanışma ve forma değiştirme fırsatı yakaladığım için çok şanslıyım. Çok sevdiğimiz bu oyuna ilişkin kısa bir görüşme de yapmıştık. Sözlerin, her zaman benimle kalacak. Bugünlerde ‘efsane’ çok kolay söylenen bir kelime haline geldi. Gerçek efsane Pele ‘dir.” şeklinde görüşlerini aktardı.

Brezilyalı efsane oyuncuyla birçok anısı olduğunu vurgulayan eski İngiliz futbolculardan Geoff Hurst, “Karşısında oynadığım en iyi oyuncu, hiç tartışmasız Pele ‘ydi. Benim için tüm zamanların en iyisi olarak kalmaya devam edecek. Onunla aynı sahayı paylaştığım için çok şanslıyım. Huzur içinde uyu ve teşekkürler.” şeklinde duygularını paylaştı.

Kulüpler ve federasyonlar da Pele ‘yi unutmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, “Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Brezilyalı Pele , 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Pele .” mesajını yazdı.

“Üç Büyükler”, İngilizce sosyal medya hesaplarından Pele ‘nin vefatına ilişkin fotoğraf ve mesajlarını paylaştı. Galatasaray; “Futbolun en büyük ikonlarından Pele ‘nin vefat haberini duyduğumuz için oldukça üzüntülüyüz. Mirası ve başarıları, dünya genelinde herkes tarafından sevgiyle anılmaya devam edecek. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı dileriz. Efsane, huzur içinde uyu.” Fenerbahçe; “Futbol tarihinin en büyüklerinden Pele ‘nin vefatı nedeniyle ailesine en içten duygularımızla başsağlığı diliyoruz.”, Beşiktaş ise “Efsane. İkon. Kral. Seni unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.