Efeler Belediyesine ait 77 adet zeytinlik, kestanelik ve arsa satılacak
Yapılan duyuruya göre, mülkiyeti Aydın, Efeler Belediyesine ait olan 77 adet zeytinlik, kestanelik ve arsa açık artırma ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Efeler Belediyesine ait 77 adet farklı konumlarda yer alan, zeytinlik, kestanelik ve arsa belirli şartlar içinde açık artırma usulüyle satılacak. Satışı yapılacak arazilerin ihalesi 17.02.2021 Çarşamba günü saat 14:10’da başlayacak.
Gündem