Edremit’te sinekle mücadele sürüyor

Edremit Belediyesi vatandaşların yaz mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için sinekle mücadele çalışmalarına gece ve gündüz ara vermeden devam ediyor.

Edremit Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Park ve bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından toplam 47 mahallede kırsal merkez ayrımı yapmadan sinek, sivrisinek ve haşerelerin üreyebileceği sazlık ve sulak alanlar başta olmak üzere, çay ve derelerde, foseptikler, yağmur suyu kanalları, çöp konteynerlerinde 13 araçla ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Altyapıdan, temizliğe, park ve bahçe düzenlemelerinden sinekle mücadeleye kadar sağlıklı ve mutlu bir kent için çalışıyoruz. Turizm sezonu nedeniyle yoğun yaşandığı sahil mahallerimizden en uzaktaki kırsal mahallelerimize kent genelinde 7/24 göreve devam ediyoruz” dedi.

(ANKA)