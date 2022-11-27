Edremit’te konut alanı nitelikli arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Edremit Belediyesi tüzel kişiliğine ait Güre Mahallesi’nde bulunan 9.214 metrekare alana sahip konut alanı nitelikli gayrimenkul, Belediye Encümeni’nin 17.11.2022 tarih ve 1035 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale dokümanları Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00.TL dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İstekliler ihalelere katılabilmek tekliflerini ihale tarihi olan 7 Aralık 2022 saat 12.30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunmak zorundadır. İhale 7 Aralık 2022 tarihinde saat 14.00’te Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Arsaların muhammen bedeli 76 milyon 908 bin 577,18 ve 40 milyon 116 bin 028,91 Türk Lirasıdır.

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