Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na şok tepki

Edirnekapı Şehitliği’ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

“Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil” diyen gazi yakınına İmamoğlu “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun” diye yanıt verdi.

TÖRENDE TANSİYON YÜKSELDİ

Edirnekapı Şehitliği’nde Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

İMAMOĞLU: SONRA KONUŞURUZ

“Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil” diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu “Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun” diye yanıt verdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞAHISI UZAKLAŞTIRDI

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

(İHA)