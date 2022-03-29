Edirne’deki katliamda kan donduran detaylar: Başlarına ateş edilerek…

Bu sabah Edirne’de yaşadıkları evde ölü bulunan Güner Ailesi’nin dört ferdinin de başlarına ateş edilerek katledildikleri belirlendi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner Ailesi’nin süt getirmediğini fark edince telefonla aradı.

Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner’i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve gelen köylüler, Anıl Güner’in cesedinin yanı sıra müstakil evde üç kişinin daha cansız bedenlerini bulunca jandarmayı aradı.

Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner’in (26) cansız bedenleri, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ

Anıl Güner’in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 00.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemede dört kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

“DAMADIM KAHVEYE BİLE ÇIKMAZDI”

Ölü bulunan Filiz Güner’in babası Cemal Ceser gazetecilere konuştu. Ceser, damadının hiç kimse ile kavgasının olmadığını belirterek, “Kızım, torunum, damadım hepsini kaybettim. Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu hep hayvanlarıyla uğraşırdı. Bizim aşağıda çiftlik var, ben orada idim. Jandarma geçti, ambulans geçti dedim var bir şey. Geldim buraya kızım, torunum, damadım ve damadımın babası olduğunu öğrendim” dedi.

“HİÇ KİMSEYLE KAVGALARI YOK”

Filiz Güner’in kız kardeşi Lale Uçar, ablasının, eniştesinin, yeğenin ve ablasının kayın pederini sütçünün ölü bulduğunu vurgulayarak, “Sütleri götürmemişler, gelmişler buraya onları ölü bulmuşlar. Ablam, eniştem, yeğenim ve ablamın kayınpederi. Sütçü fark etmiş. Sabah sütü götürmedikleri için sütçü buraya gelmiş onlar fark etmiş. Hiç kimse ile kavgaları yok. Hayvanlarına bakıyorlar, tarlalarını ekiyorlar dikiyorlar” şeklinde konuştu.

(İHA-DHA)