Edirne’de yoğun sis etkili oluyor
Haberler Gündem

Edirne’de yoğun sis etkili oluyor

Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri yoğun noktalarda önlem aldı.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne’de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, hafta sonu sağanak yağış beklendiğini bildirdi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Edirne’de yoğun sis etkili oluyor
Gündem