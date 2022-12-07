Edirne’de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 5 adet taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.

İhale açık arttırma suretiyle 27 Aralık 2022 tarihinde saat 14:00’te Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir.

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