Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Edirne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 31 gram metamfetamin ve uyuşturucu hazırlamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)
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