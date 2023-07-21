Edirne’de TIR kazası! Ölü ve yaralılar var

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir TIR, park halindeki arı kovanı yüklü 2 kamyonete çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerinde arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.

Kaza, 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu’dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı. Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatlarını kaybetti, TIR sürücüsü Eren yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARILAR KOVANLARDAN ÇIKTI

Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı. Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi’nden bal üretimi için Edirne’ye gittikleri öğrenildi. Cenazeler, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)