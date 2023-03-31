Edirne’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Edirne’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne’de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

1. Murat Mahallesi 28. Sokak’taki bir kafeden çıkan H.Ç. ve A.K’nin arkasından gelen M.A, yanındaki tabancayla ateş etti.

Yaralanan H.Ç. ve A.K. olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya olarak kaçan M.A’nın bulunması için çalışma başlattı.

Silahlı kavgada olay yerindeki iki araç ise isabet eden kurşunlar nedeniyle zarar gördü. (AA)

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