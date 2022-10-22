Edirne’de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Edirne’nin Enez ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı Umut Öz (12) ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziömer Bey Mahallesi Platin Dere Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra iş yerinin önüne çıkan Umut Öz, çevredeki 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı gören çevredekiler, köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut Öze ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Umut Öz, daha sonra ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Umut Öz, ilk müdahalesinin ardından Edirnedeki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)