Edirne’de sağanak etkili oldu

Edirne’de gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Son 63 yılın en kurak şubat ayını geride bırakan kentte, gece çiseleme şeklinde başlayan yağmur yerini sağanağa bıraktı.

Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gün boyu devam edeceği öngörülüyor. (AA)