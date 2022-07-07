Edirne’de liseli 2 kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Barış Kaya, tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde 23 Haziran’da, polise giden lise öğrencisi A.B., İnönü Caddesi’nde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 gün önce de M.Ç., isimli kızı tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden, taciz şüphelisinin Barış Kaya olduğunu tespit etti. Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kaya, tutuklandı. (DHA)