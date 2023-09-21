Edirne’de jandarmanın yakaladığı 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden 8’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerince yapılan müşterek operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüphelilerden 5’i hakkında yakalama, 4 şüphelinin de “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından Edine Adliyesine getirildi.
Şüphelilerden 8’i savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(AA)
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