Haberler Gündem

Edirne’de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.Ö’nün kullandığı 22 AR 092 plakalı hafif ticari araç, Babademirtaş Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan Ş.O. ve O.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken, aydınlatma direğinin onarımı için de çalışma başlatıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Eski eşini tabancayla öldüren adam aynı silahla intihar etti

Eski eşini tabancayla öldüren adam aynı silahla intihar etti

Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL’lik zirai ilaç gasbettiler

Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL’lik zirai ilaç gasbettiler

Konya’da devrilen otomobildeki sürücü öldü

Konya’da devrilen otomobildeki sürücü öldü

Edirne’de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Gündem