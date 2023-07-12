Edirne’de 5’inci kattan düşen avukat öldü

Edirne’de iş merkezinin 5’inci kat penceresinden düşen avukat Ünal Eral (55), hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’ndeki iş merkezinde meydana geldi. Edirne Barosu’na kayıtlı avukat Ünal Eral, iddiaya göre, ev olarak da kullandığı 5’inci kattaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düştü. İhbarla gelen ekipler, Eral’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)