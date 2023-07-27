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Edirne’de 53 kaçak göçmen yakalandı

Edirne kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Suriye, Afganistan, Mısır uyruklu 53 kaçak göçmen yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden tespit ettiği adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Suriye, Afganistan ve Mısır uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

(DHA)

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