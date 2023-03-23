Edirne’de 5 terör şüphelisi yakalandı
Edirne’de son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri kapsamında; hudut birliklerinin de katılımı ile son bir haftada Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarma ekipleri son bir haftada hakkında yakalama kararı olan 14’ü yabancı uyruklu, 44 şüpheliyi de gözaltına aldı. (DHA)
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