Edirne’de 5 terör şüphelisi yakalandı

Edirne’de son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri kapsamında; hudut birliklerinin de katılımı ile son bir haftada Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri son bir haftada hakkında yakalama kararı olan 14’ü yabancı uyruklu, 44 şüpheliyi de gözaltına aldı. (DHA)