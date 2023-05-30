Edirne ve Çorlu’da kuvvetli yağmur
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Edirne ve Çorlu’da kuvvetli yağmur

Edirne ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Trakya, öğleden sonra yağmurlu havanın etkisine girdi. Edirne ve Tekirdağ’da yağan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Edirne’de yaklaşık 45 dakika etkili olan yağışta, cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin suyla kaplanan birçok caddesinde, sürücüler, araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Yolların bazı bölümlerinde ise yağmurun etkisiyle çökme meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ise yarım saatlik yağış, cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Kentte bir araç sürücüsü, suyla kaplı yolda kanalizasyon çukurunu görmeyip kapağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, yeniden düz şekilde yere düştü. Olayda yaralanan olmadı. (DHA)

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