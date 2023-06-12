Eda Taşpınar’a takipsizlik kararı

Sultanahmet’teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Eda Taşpınar, bir otelin mescidinde objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını “Mutlu yıllar sevgililerim” notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar’ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

BASIN SUÇLARI BÜROSUNCA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, sosyal medya ve internet haber sitelerinde yapılan araştırmada “Eda Taşpınar camiide yarı çıplak poz verdi”, “Eda Taşpınar’dan skandal poz, tepkiler çığ gibi büyüyor”, “Eda Taşpınar’dan cami içinde provokatif paylaşım” şeklinde paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu paylaşımla ilgili resen soruşturma açıldığı ve CİMER’e de suç duyurularında bulunulduğu anlatılan kararda, Taşpınar’ın 4 Ocak’ta savcıya verdiği savunmasına yer verildi.

SAVUNMASINA YER VERİLDİ

Taşpınar’ın savunmasında, “Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Otelle de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı beklemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğraf Instagram hesabımda yayınlandıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim” dediği belirtildi. Kararda, ilgili kanunun gerekçesi, şüphelinin savunması ve olay değerlendirildiğinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. (DHA)