Eda Taşpınar mescitte poz vermesi nedeniyle ifade verdi

Sultanahmet’teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, savcılığa ifade verdi. Taşpınar, içerisinin ibadethane olduğunu düşünmediğini belirterek “Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar bugün avukatlarıyla birlikte ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Basın Bürosu savcısına ifade veren Taşpınar, kimlik sorgusunda mesleğini manken olarak belirtti.

“DİNİ DÜŞÜNCELERE SAYGI DUYAN BİRİYİM”

Taşpınar, “Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Four Seasons Otel Sultanahmet ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var, dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı beklemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turistin fotoğraf çekiyordu. Bende bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğraf instagram hesabımda yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim” dedi. İşlemleri yaklaşık bir buçuk saat süren Taşpınar ifadesinin ardından ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını “Mutlu yıllar sevgililerim” notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar’ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı. (DHA)