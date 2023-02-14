Eda Apartmanı’nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı’nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eda Apartmanı’nda ölü sayısı 28’e ulaşırken, 8’i enkaz altından 15 kişi ise sağ kurtuldu.
İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesindeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cesedine ulaşıldı.
Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölü sayısı 28e ulaşırken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor.
ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
Eda Apartmanı’nın iki ayrı noktasındaki otoparkta bulunan araçlar da enkazdan çıkartılarak, arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın yan tarafına konuldu. Hurdaya dönen otomobillerin çekicilerle bölgeden kaldırılacağı bildirildi.
(DHA)