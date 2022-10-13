Eczanelere ‘reçete başı ücret’ desteği
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Eczanelere ‘reçete başı ücret’ desteği

İlaçta eczane karlarının artırılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde de güncelleme yapılacağı belirtildi.

‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, eczacıların talebi olan ilaç fiyat baremlerinde artışlar yapıldı. İlaç başına karlılık oranlarını belirleyen fiyat baremleri, güncel ilaç fiyatları göz önünde bulundurularak yeniden belirlendi. 10 TL- 50 TL- 100 TL ve 200 TL olan fiyat baremleri, yüzde 100 oranında artırıldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, eczacıların ilaç fiyat baremlerinde yapılan artışın yanı sıra iyileştirmelere ek olarak SGK tarafından eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde de güncelleme yapılacak. Buna yönelik çalışmaların sürdüğü, özellikle cirosu düşük olan eczanelerin desteklenmesiyle ilgili düzenlemeler yapılacağı kaydedildi. Bu düzenlemeler ile vatandaşın ilaca erişiminde önemli rol oynayan serbest eczanelerin mali durumunda önemli iyileşme sağlanacağı belirtildi. (DHA)

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