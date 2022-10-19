e-İnsan bu!

AKP Genel Başkanı / Cumhurbaşkanı Erdoğan, “e-İnsan” programını açıkladı. Eğitim, dijital dönüşüm, Güneydoğu’da güvenlik, istihdam üzerine başlıklar konuşmada yer aldı.

Erdoğan, konuşmasında gençlere yer verirken e-İnsan programına, yerli ve milli algısı vurgusu yaptı.

İktidar ve devlet medyası, sabahtan akşama kadar iktidardan gelen programa göre haber yaptığı bir Türkiye’de, elbette halkımız da e-İnsan Programı’nı AKP’nin kendi programı zannedecektir.

Oysaki e-İnsan programı, 12 Ekim 2022’de yayınlanan AB 2022 Genişleme Raporu ile ne kadar ilişkilidir.

Rapor; Türkiye’ye düzenli olarak göç ettirilen, sözde mülteciler için uyguladığı politikalar dışında, eleştiri ağırlıklı bir rapordur.

Raporda kamu yönetiminin yani devletin, dijital dönüşümde geri kaldığı yer almaktadır. E doğal olarak hızlıca e-İnsan Programı devreye sokulmuştur.

Yoksa yerli ve milli bir uygulama değildir. e-İnsan Programı’nın yazılımını bizim mühendislerin yazmış olması, e-İnsan’ı yerli ve milli yapmaz! Hoş kimin yazdığı da belli değil.

Türkiye’nin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu anlamak için bir örnek vermek istiyorum.

Hani Türkiye, Varlık Fonu’nu oluştururken çalıştığı, McKinsey&Company Şirketi var ya onun imzasını taşıyan bir Afrika raporundan örnekler verelim.

Rapor’un adı: “Büyük Sıfırlama: Afrika”

Ocak 2021’de yayınlanan raporda: Önümüzdeki 25 yılda, Afrika’ya ekonomik durgunluk geleceği yazıyor.

Covid-19 gerekçesi ile iyice batırılan ekonomilerini düzeltmek için ise Kıta’nın politikacılarına uluslararası bankalardan kredi alarak borçlanmaları öneriliyor!

Küçük işletmeleri destekleyin, ulusal ekonomi anlayışına gerek yok, ithalata kapıları açın deniyor.

Covid-19 sonrası açlık sınırında yaşayan nüfusun artacağını ama dijital dönüşümün” hızlandırılması gerektiği dikte ediliyor. Yani e-devlet, e-maliye, e-dernek, e-insan…

Raporda Afrika’yı öven bölüm de var. 1 Ocak 2021’de, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi çalışmalarına başlamasını, sınırları kaldırıp, gümrüksüz pazar haline gelmesini övüyorlar!

Bu öneriler ve uygulamalar size yabancı gelmedi değil mi?

Hani Erdoğan’ın dilinden düşürmediği yeni dünya düzeni işte böyle kuruluyor.

Ulus devletler işte böyle sıfırlanıyor!

Bizde dijital dönüşüm, 2006’da “Türkiye Dijital Ofisi” açılarak başladı. Teknoloji karşıtı falan değilim ancak bir tuşla ülkenin tüm verilerine ulaşabilecek bir sistemdir diye düşünüyorum. Hele de ABD teşvik ediyorsa iki kere düşünün derim.

Türkiye Varlık Fonu ve Mckinsey&Company Şirketi ile yapılan çalışmalar sonrası Türkiye, açık pazar olmuştur. Türkiye’nin yeraltı-yerüstü tüm zenginlikleri, toprakları dâhil uluslararası şirketlere ya satılmış ya da satılmaktadır. Çünkü bütün veriler, Mckinsey&Company şirketinin elindedir…

Çare var mı? Evet!

ABD emperyalizminin çıkarlarını değil halkının çıkarlarını savunacak bir iktidara ihtiyaç vardır.

Türk Milleti, 2023’de parlamenter rejime dönüşle bunu başlatacaktır…