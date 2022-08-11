e-Devlet Kapısı’nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, her geçen gün içeriği ve kalitesi gelişen e-Devlet Kapısı’nda kullanıcı sayısının 60 milyonu geçtiğini bildirdi.

Koç, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı’nın, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabildikleri Türkiye’nin dijital ara yüzü olduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021’de tüm dünyayla Türkiye’de de elektronik hizmetlere olan ihtiyacın net olarak anlaşıldığını belirten Koç, salgın döneminde vatandaşın ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin dijitalleştirilmesi sayesinde e-Devlet Kapısı’nın kullanımının katlanarak arttığını dile getirdi.

Koç, e-Devlet Kapısı’nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların işlerini kolaylaştırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Salgın dönemiyle e-Devlet Kapısı’nın önemi de arttı. e-Devlet Kapısı, sadece salgın gibi olağanüstü zamanlarda işleri kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın zamandan da tasarruf etmelerini sağladı. e-Devlet Kapısı sağladığı kolaylıklar ve tasarruflar sayesinde Dijital Türkiye yolunda atılan en büyük adım olduğunu her geçen gün ispatlamaya devam ediyor.”

Bu süreçte vatandaşların pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini vurgulayan Koç, 2008’de hayata geçirilen uygulamada bugün 886 kuruma ait 6 bin 665 dijital hizmet sunulduğunu ifade etti.

“Bugün itibarıyla kullanıcı sayısı 60 milyonu geçen e-Devlet Kapısı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor.” diyen Koç, bu kullanıcı sayısının e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü nüfusun yüzde 91’ine tekabül ettiğini bildirdi.

“Bütünleşik hizmet” çalışması

e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetleri tekil birer hizmet olmaktan çıkarıp bütünleşik hizmet formuna taşıma gayretinde olduklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

“Araçlarım, Çalışma Hayatım, İkametgahım gibi bütünleşik hizmetlerle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bütünleşik hizmetlerimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. 2020 yılında açılan Araçlarım bütünleşik hizmeti bugüne kadar 310 milyondan fazla kullanıldı.”

Avrupa Komisyonunun 2022 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’nda da bütünleşik hizmetlerinden “İkametgahım” ve “Araçlarım” hizmetlerinin iyi uygulama örnekleri arasında sayıldığına işaret eden Koç, e-Devlet üzerinden yapılan anket çalışmasında, buradan yararlanan vatandaşların yüzde 95’inin verilen hizmetlerden memnun kaldığı bilgisini verdi.

Koç, e-Devlet Kapısı’nın kurulduğu günden itibaren etkin bir şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, burasının etkin, hızlı, güvenilir ve memnuniyet oranları yüksek bir şekilde kullanılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. (AA)