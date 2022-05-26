E-5’te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde TIR’ın arkasına tutunarak bisikletle yolculuğu yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi. Adeta kendi hızını test ederek TIR’ın hemen arkasından giden bisikletlinin, kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

E-5 Karayolunda Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde ilerleyen bir bisikletli görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. E-5 karayolundaki bisikletli, bir TIR’ın arkasına yanaşıp, kasadaki iplerden tutunarak uzun bir süre ilerledi. Yoldaki hafif rampada TIR’dan tutunmakta zorlanan bisikletli pedallarını hızla çevirerek tırın dibine girmeye çalıştı.

TIR’ın ani bir freninde muhtemel bir facianın yaşanabilecekken bir süre sonra TIR’a yetişemeyen bisikletli, arkasını kontrol etmeden, genellikle motosikletlilerin kullandığı emniyet şeridine dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada arkasından herhangi bir aracın gelmiyor olması ise muhtemel bir kazayı önledi. Bisikletlinin kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı o anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)