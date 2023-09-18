Dzeko ligin tozunu atıyor

İlk yarıda futbolun deplasmanda nasıl oynanacağını gösteren Antalyaspor ve onları ayakta uyuyarak seyreden bir Fenerbahçe vardı sahada. Oyunun başında Fenerbahçe’de Cengiz Ünder arka adalesinden sakatlandı. İstanbul’da gece ışıklarında yaşamanın, başka ülkelerin gece hayatlarına benzemediği bir gerçektir. Dilerim Cengiz, İstanbul geceleri ile özlem gidermiyordur! İsmail Kartal’ın elinde onca futbolcu olmasına rağmen halen Serdar Aziz’de ısrar etmesi anlaşılır gibi değil. Serdar’ın hatalarından ciddi gollük ataklar yedi takımı.

Fenerbahçe’de oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarın öz güveni tavan yapmış. Anlaşılan Dzeko’ya aşırı güven var. Dzeko da buna şimdiye kadar her maçta olumlu cevap verdi. Bu maçta da bir gol, bir asist ile oynadı. Ama şu unutulmamalı ki maçı sahada oynamadan, rakipten daha çok gol yapmadan galibiyet alınmaz.

Sahanın en iyileri de Dzeko, İrfan Can ve hakem Halil Umut Meler’di. Güzel hakemlik nasıl yapılır, oyun hakem tarafından nasıl güzelleştirilir gösterdi.