Düzensiz göçmenleri evlere yerleştiren 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta düzensiz göçmenleri evlere yerleştiren iki zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde evlerini ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya ikametlerinde barındıranlara yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt’taki 3 adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda ikametlerde kalan 3’ü Cezayir, 7’si Suriye ve 42’si Fas uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakaladı, ev sahipleri Ö.G. ve O.G’yi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlara 311 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

– Düzensiz göçmenleri evlere yerleştiren iki şüpheli tutuklandı

Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada düzensiz göçmenleri kişi başı 900’er lira kira alarak evlere yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, “yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklandı. (AA)