Düzenli seksin faydaları

Nasıl ki düzenli spor yapan birinin bedeni hiç yapmayana ya da az yapana göre daha güçlü ve dayanıklı olursa düzenli cinsel hayatı olan insanlar da bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olur…

Problem bende mi arkadaşlarımda mı?

SORU:

61 yaşındayım, 35 yıldır evliyim, mutlu bir evliliğim var. Eşimle evlendiğimiz günden beri haftada en az iki defa cinsellik yaşarız ve bu hep böyle oldu. Arkadaşlarım cinsel hayatlarının yok denecek kadar az olduğunu söylüyor, burada sorun bende mi? Ş.D./ Ankara

CEVAP:

İşleyen denir ışıldar atasözü hayatın birçok alanında olduğu gibi cinsel yaşam­da da geçerlidir. İnsan alışkanlıklarıyla yaşayan, ruhen ve bedene alışkanlıklarına uyum sağlayan bir organizmadır. Nasıl ki düzenli spor yapan birinin bedeni hiç yapmayana ya da az yapana göre daha güçlü ve dayanıklı olursa düzenli cinsel hayatı olan insanlarında cinsel yaşamı düzenli cinsel yaşamı olmayana göre daha uzun ömürlü ve kaliteli olur. Kalp ve damar hastalığı olmayan, diyabet soru­nu yaşamayan sağlıklı bir erkeğin cinsel yaşamı uyumlu bir çift ilişkisi içinde yetmişli seksenli yaşlara kadar sürebilir. Üstelik düzenli bir seks yaşamı bağışıklığı güçlendirir, formda kalmayı sağlar, uyku problemlerine yardımcı olur, ağrıları azal­tır. Sizin durumunuzda kendinizi sorunlu görmenizi gerektiren bir durum yoktur.

Niye alkol almadan sevişemiyoruz?

SORU:

7 yıldır evliyim, eşimle evliliğin başındaki cinsel heyecan ilk çocuğun doğumuyla birlikte azaldı. Son yıllarda haftada bir cinsellik yaşıyoruz o da ancak biraz alkol aldıktan sonra oluyor. Sizce bu bir sorun mu? M.R./Kayseri

CEVAP:

Birçok çiftte evliliğin başındaki cinsel tutku ve ilişki sıklığı aynı kalmaz, zamanla bir miktar azalır. Alışkanlık, artan so­rumluluklar, fiziksel değişime bağlı cinsel çekiciliğin azalması, evlilik sorunları gibi nedenlere bağlı olarak bu azalma nor­mal ve beklenen bir durumdur. Özellikle performans kaygısı yaşayan erkeklerde ve eşinin yanında rahat olamayan kadın­larda alkol kullanımı abartılmadığı sürece bir parça fayda sağlayabilir. Sizin duru­munuzda cinsel konularda aranızda bazı uyum sorunları olduğu düşünülebilir. Bu sorunlar çözülmediğinde zamanla alkol kullanımı da yeterli olmayabilir ve sorun daha da karmaşıklaşabilir.

Neden ikimizde de isteksizlik başladı?

SORU:

38 yaşında evli bir kadınım. Ben evlen­meden önce de cinselliği merak eden ya­şamak isteyen biriydim ama eşim hiçbir zaman çok istekli olmadı, evlilik boyunca başlatan hep ben oldum. Zamanla ben de ilgimi kaybettim. Evde iki yabancıya dön­dük, bu durum düzelir mi? H.D./ Artvin

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanlarda cinsel dür­tüyle doğar. Bu yaşam zincirinin devamı için doğuştan gelen temel bir güdüdür. Doğuştan gelen bu dürtü tecrübesizlik, yasaklayıcı toplumsal değerler, nega­tif cinsellik algısı, ayıp günah, pis gibi olumsuz duygular, partner ilişkisinde ki çatışmalar, tekrarlayan hayal kırıklıkları gibi nedenlerle zamanla azalıp bazen tümüyle kaybolabilir. Bu durum evlilikte uzaklaşma ve yabancılaşmaya neden olur. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak bu durumun normal olmadığını, bir çözüm aramanız gerektiğini söyleyebilirsiniz.