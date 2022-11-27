Düzce’deki depremde balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
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Düzce’deki depremde balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

Düzce’de sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralanan biri yabancı uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi’nde oturan T.K. ile Şerefiye Mahallesi’nde yaşayan Afganistan uyruklu E.F.Y.U, sabah erken saatlerde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan T.K’nin yapılan ilk muayenesinde, ayağında kırık, E.F.Y.U’nun ise belinde çatlak oluştuğu belirlendi.

Durumları iyi olan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 6’sının ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. (AA)

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