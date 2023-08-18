Düzce’de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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Düzce’de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheliler S.A, F.K, E.Ç, M.N.P. ve S.K’nin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde ise polisin “dur” ikazına uymayan araç takip sonucu durduruldu. Araçtaki O.B. ve E.Ç. gözaltına alınırken, güzergahta yapılan kontrolde şüphelilere ait 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(AA)

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