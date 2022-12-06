Düzce’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmaları nın tamamlandı ğını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce’de hasar tespit çalışmaları mızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasar lı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında Düzce’de yapılması planlanana konutlara ilişkin görsellere de yer verdi.

“581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor”

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Düzce’de Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple kesin hasar tespit çalışmaları nın tamamlandı ğı belirtildi.

Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içinde olay yerine ulaştığı ve afetzedelerin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, hasar tespit çalışmaları na takiben Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları nın devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve bir okulun orta hasar lı olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu okulda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmaları nın yapılacağı aktarıldı.

Depremden etkilenen bölgede incelenen okul ve camiler haricinde 577 kamu binasından 5’inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.