Duygusuz cinsellik neden haz vermez?

Cinsel haz sadece fiziksel temasla sınırlı olmayan çok yönlü bir paylaşımdır. Duyguların yok sayıldığı, sadece fiziksel temasın olduğu ilişki iki taraf için de keyifsiz olur…

Acaba niye hiçbir şey hissetmedim?

SORU:

Bir ay önce çok da hoşlanmadığım bir kadınla sırf geceyi boş geçirmemek için birlikte oldum. Bir şekilde boşal­ma oldu ama hiçbir şey hissetmedim. Bazı arkadaşlar böyle ilişkiler de bile haz aldıklarını söylüyorlar, ben neden bir şey hissetmiyorum? E.D./Antalya

CEVAP:

Bizim kültürümüzde ilk cinsel birlikteliği arkadaşlarının zoruyla seks işçileriyle istemeden yaşayan erkeklerin travması sa­nılandan çok daha fazladır. Bu nedenle hiç kimse sonradan pişman olacağı bir ilişkiyi yaşamamalıdır. Sizin durumunuzda dürtü­sel bir kararla duygularınız yok sayarak bir cinsellik yaşayıp sonrasında hayal kırıklı­ğına uğradığınız anlaşılıyor. Bu birliktelik bir sertleşme ya da boşalma sorununa yol açarak özgüveninize zarar verecek deneyi­me dönüşebilirdi. Neyse ki böyle bir durum yaşanmamış. Böyle bir durumla tekrar karşılaşmamak için sadece istediğinizle cinsellik yaşamanız önerilebilir.

Evlendiğimde bir sorun yaşar mıyım?

SORU:

26 yaşındayım ve bekarım. Evlenince erken boşalma sorunu yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Bunu öğrenmek için mutlaka ilişkiye girmem mi gerekiyor? D.E./ Ankara

CEVAP:

Kendi kendini mastürbasyon yoluyla tat­min eden bir erkek istediği zaman durup istediği zaman başlayabileceği için böyle bir sorunu yoktur. Ayrıca erkek mastür­basyon yaparken memnun etmek zorunda olduğu, onun performansını değerlendire­cek bir partneri bulunmadığı için oldukça rahattır. Bu nedenle bir erken boşalma sorunundan bahsetmek için cinselliğin bir partner ilişkisi içinde yaşanması gerekir. Bununla birlikte düzenli bir cinselliğin olmadığı çift ilişkisinde de erken boşalma sorunu yaşanabilir. Cinsel sağlık bilimi­ne göre bir erken boşalma sorunundan bahsedebilmek için en az aylık düzenli bir çift ilişkisine rağmen boşalma süresinin 2 dakikanın altında olması ve bunun her­hangi bir hastalığa ya da ilaç veya madde kullanımına bağlı olmaması gerekir.

Vajinismusun kesin tedavisi var mı?

SORU:

Bir yıldır evliyim ve ilişkiye giremiyorum. Eşim başlarda anlayışlıydı, şimdi o da öfkeli olmaya başladı, böyle giderse boşanacağız. Vajinismus tedavi edilir mi? G.A./ Konya

CEVAP:

Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, vajinaya giriş denemelerinde vajinayı çevreleyen aşk kaslarında ve tüm bedende yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmaların olması, bacakların kapatılması, eşi üzerinden itme, seksten kaçınma, titreme, fenalık hissi veya ağla­mayla birlikte cinsel birleşmenin imkansız hale gelmesidir. Türk toplumunda oldukça yaygın bir sorun olan vajinismus ileri dü­zeyde değilse ve eşin desteği varsa doktora gitmeden biraz çabayla çözülebilir. Burada önemli olan girişe değil hazza odaklan­maktır. Çiftin uyumu, birbirlerine karşı destekleyici ve anlayışlı tutumları, cinselli­ğe yeterince zaman ayırmaları sorunun çözümünü kolaylaştırır. Birlikte çözemez­seniz bir uzmandan destek alabilirsiniz.