Duygular sevişmeden bedenler sevişmez

İkili ilişkilerde karşılıklı sevgi ve ilgi olmadan sağlıklı bir cinsel yaşam da olmaz… Yani çiftler arasındaki duygusal yakınlık çok önemlidir…

Problemi aramızda çözebilir miyiz?

SORU:

Eşimle hiç romantik biri değil, ilgi ve sevgi göstermiyor, beni yalnızca birlikte olmak istediğinde hatırlıyor. O zaman da benim hiç isteğim olmuyor, kendimi kullanılmış hissediyorum. Bu sorunu uzmana gitmeden çözebilir miyiz? K.M./ Sivas

CEVAP:

Cinsel uyum sorunu yaşayan çiftlerde en sık karşılaşılan nedenlerin başında duygusal uyum sorunu gelir. Duygusal uyum sorunu eşlerin birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını fark etmemeleri, bu ihtiyaçları karşılamaya dönük hareket etmemeleri ve zamanla birbirlerin­den uzaklaşmalarıdır. Kadınlar romantizm, erkekler erotizm ister. Cinsel sorun yaşayan çiftlerin aksine dengeli ve uyumlu çiftlerde bu ihtiyaçlar kendiliğinden karşılanır. Sorunlu çiftlerde hep önce ötekinden bekleme vardır. Duygusal yakınlık oluşmadan ruhlar seviş­meden bedenler sevişemez. Eşinizle uygun bir zamanda suçlama ve yargılama yapmadan konuşabilir, cinsel yakınlık yaşamadan önceki ihtiyaçlarınızı dile getirebilirsiniz. Evliliğin ve cinselliğin okulu yok, yaşanarak öğreniliyor. Bu süreçte birbirinize yardımcı olarak mutlu bir cinsel yaşama kavuşabilirsiniz.

Orta yolu bulmak için ne yapabiliriz?

SORU:

29 yaşındayım. Eşim sanırım evlenmeden önce izlediği videoların etkisiyle sert seks seviyor, ben daha yumuşak bir cinsel yakınlıktan yanayım. Bu nedenle tartışarak yarım bıraktığımız oluyor. Ne önerirsiniz? P.D./Balıkesir

CEVAP:

Bütün insanlarda parmak izi kadar kişiye özel bir cinsellik anlayışı vardır. Bu anlayış çocukluktan itibaren kişinin içinde yaşadığı ailenin ve toplumun cinselliğe bakış açısından cinsel bilgi ve deneyimlerinden, kurguladığı fantezilerden etkilenir. Özellikle erkeklerin ergenlik döneminde izledikleri filmlerin etki­sinde kalarak bir cinsellik algısı oluşturma­ları ve evlendiklerinde bunu gerçekleştirmek istemeleri sık görülen bir durumdur. Kadınlar ise daha çok ilgi sevgi ve iletişim odaklıdır. Böyle durumlarda eşlerin birbirlerinden beklentileri çok farklı olabilir ve hayal kırıklığı yaşanabilir. Evlilikteki cinsellikte uygun olan farklı kişisel fantezilerden ortak bir cinsellik anlayışı ve fantezi oluşturulabilmesidir. Eşi­nizle birlikte bir cinsel terapiste giderek ortak bir anlayış oluşturmak için profesyonel des­tek alabilir, sert seksin ne anlama geldiğini öğrenebilir, farklı stratejiler geliştirebilirsiniz.

Kalp krizi geçirenler için seks riskli mi?

SORU:

Eşim 56 yaşında, 6 ay önce kalp krizi geçirdi ve ondan sonra çok değişti. Eskiden cinselliğe meraklı değildi, şimdi sürekli sevişmek istiyor. Sağlık sorunları nedeniyle onun için endişeleniyorum, kalp krizi geçiren erkeklerin cinsellik yaşaması doğru mu? R.S./ Samsun

CEVAP:

Kalp ameliyatı sonrası cinsel ilişki değil aşırı heyecan ve yorucu fiziksel aktiviteler tehlike­lidir. Nasıl ki böyle bir ameliyat sonrası ağır sporlar yapmak hızlı merdiven çıkmak, sert hareketlerden kaçınmak gerekiyorsa cinsel aktivitede aşırı yorucu ve zorlayıcı hareketler­den kaçınmak gerekir. Ameliyat olan erkek ve eşi mevcut sağlık durumuna uygun daha çok dokunma ve hazza odaklı bir cinsel ilişki tarzı benimserse hiçbir sorun yaşamazlar. Cinsel aktiviteye doktorunuzun izin verdiği oranda başlamak güvenli bir ilişki için çok önemlidir. Cinsel yaşantınızı yeniden yapılandırmak için bir uzmandan destek almanız uygun olur.