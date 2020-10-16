Duvarlara renk veriyor
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Duvarlara renk veriyor

Bolu’da resim öğretmenliği mezunu Melek Sinem Şen (23), kentteki kafeler, spor salonları, evlerin dış cephe ve iç duvarlarına özel çizimler yapıyor. 13 yaşında, kağıda çizerek başladığı resim sanatını duvarlara çizimler yaparak sürdüren Şen’in çalışmaları ilgi görüyor.

Melek Sinem Şen (23)

Bolu’nun tek kadın duvar boyama sanatçısı olan Şen, kendisine has bir çizim tarzı ile ildeki sokak ve mekan duvarlarına farklı bir hava katıyor. Şen, “Önce tuvalde başladım, daha sonra duvar resmine geçtim.

Melek Sinem, bu çizimiyle ‘kadının gücü’nü sembolize etti.

Bolu’da çok kafe, spor salonu ve evlerin iç ve dış cephelerini yaptım. Bana genellikle sosyal medyadan ulaşıyorlar ya da yaptığım eserlere imzamı atıyorum oradan buluyorlar.

Duvarların solgun hallerini çizimleriyle renklendiriyor.

Evlerin içine özellikle çok yaptıran oluyor. Çocuk odası ve salona yapıyorum. En fazla çocuk odası oluyor” dedi. (İHA-DHA)

Ücret karışılığında kafe ya da işletmelerin duvarlarını da boyuyor.

Şen, “Resimle 10 yıldır uğraşıyorum” dedi.

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