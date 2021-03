Düşünerek sevişmek tat vermez

Cinsel duygular, düşünceler ve istekler her zaman kontrol edilemez ve planlanamaz, biraz işi akışına bırakmak gerekir…

Cinsellikte nerede hata yapıyorum?

SORU:

29 yaşında evli bir kadınım. Cinselliği en iyi şekilde yaşamak istiyorum. Doğru bir cinsellik yaşamak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyor ama eşim bu kadar planlı seks olmaz diyerek yaptıklarımdan rahatsız oluyor. Ben nerede yanlış yapıyorum? K.C./ İstanbul

CEVAP:

İnsan dışındaki tüm canlıların cinsel davranışı tümüyle dürtüsel, üreme amaçlıdır. İnsan beslenmeden barınmaya, eş seçiminden sevişmeye hemen her şeyi zaman ve mekân içinde planlayarak yapmak ister. Cinsel ilişki dini ve kültürel kodlardan çocukluk yaşantılarından, toplumsal cinsellik algısından, cinsel hurafelerden fazlasıyla etkilenir ve doğasından uzaklaşır. Cinsel duygular, düşünceler ve istekler her zaman kontrol edilemez ve planlanamaz, biraz işi akışına bırakmalıdır. Ancak bu her akla geldiğinde gelişigüzel bir cinsellik yaşanacağı anlamına gelmez. Cinsel sağlık bilimi cinsel ilişki öncesi ortam hazırlama, öz bakım, cinsel fanteziler gibi bazı hazırlıkların yapılması, cinsel birliktelik başladıktan sonra akışına bırakılmasını öneriyor. Sizin de eşinizle konuşarak planlı olmakla doğal olmak arasında bir orta yol bulmanız uygun olur.

Eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

39 yaşındayım, ilk çocuktan sonra eşime karşı cinsel isteğim azaldı. Eşim bu durumu ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Bu olaydan sonra ona karşı hiçbir şey hissetmez oldum. Bu duygularım zamanla değişir mi? S.B./ Kayseri

CEVAP:

Evlilik ilişki çok özel bir ilişkidir ve kendi içinde kuralları olan bir kurumdur. Bu kuralların başında mahremiyet gelir. Mahremiyet, karı-koca arasında cinsel sorunlar, maddi sıkıntılar, hastalıklar ve anlaşmazlıklar gibi çifti ilgilendiren hiçbir şeyi üçüncü kişilerle paylaşmamaktır. Buna anne- baba, kardeşler de dahildir. Özel konuların paylaşılması çift ilişkisinde ciddi güven sorununa ve bunun sonucu eşlerin birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olur. Bu uzaklaşmanın etkilediği ilk alan cinsel yaşamdır. Böyle bir durumda eşler cinsel sorundan önce aralarındaki güven sorununu aşmalıdır. Güven sorunu karşılıklı açıklık ve samimiyetle aşılır. Güven yeniden sağlandıktan sonra cinsel yaşam normale dönecektir.

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

37 yaşında 5 yıldır evli bir erkeğim. Çocuk olduktan sonra eşimle cinsel ha­yatımız bitti. Ne önerirsiniz? E.Y./Bursa

CEVAP:

Aşk, içinde çeşitli gizemleri barındıran yoğun ve karmaşık bir süreçtir. Evlilikte ise gizemler ortadan kalkar, güvenli ve dengeli bir süreç başlar. Aşkta var olan gizem doğrultusunda; insanlar birbirlerini keşfeder, birbirlerini her gün zihinlerinde yeni baştan yaratırlar. Bununla birlikte aşıkken insanların gözüne perde iner, eksikler göz ardı edilir. Evlilikte ise insanların birbirlerini merak edebilecekleri bir şey kalmamıştır. Sorunun kaynağı ne olursa olsun; kadın ve erkek olduğunuzu, her ikinizin de ihtiyaçlarının olduğunu ve bu ihtiyaçları iletişim kurarak karşılamanız gerektiğini unutmamalısınız.