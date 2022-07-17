Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Düsseldorf Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Düsseldorf / Almanya Federal Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

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