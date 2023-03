Dursun Özbek: Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar

Galatasaray Spor Kulübünün yıllık olağan genel kurulunda konuşan başkan Dursun Özbek, Galatasaray’ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çareyi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Bu küçük ayak oyunlarına ve içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem dedi.

Galatasaray Spor Kulübünün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonunda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Dursun Özbek dönemi ve bir önceki Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak. Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sezon başında planladığımız hedeflere doğru ilerliyoruz. Biz Haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon Euro bonservis bedeli harcadık. Ödemesi 4-5 yıla yayılmış bir şekilde. Yaklaşık 15 milyon Euro oyuncu sattık. Bu dönemde 28 milyon Euro bonservis ücreti vererek yeni takım kurduk. Kurduğumuz kadro Avrupada mücadele etmek üzere seçilmiş, çok önemli bir takım. Bunu da ortaya koyduğu performansla izliyoruz. Maaş bütçesi 32 milyon Euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadronun kalitesini ve potansiyelini arttırmaktı. Bu da başardığımıza inanıyorum. Galatasaray’ın 1 TL’sini bile boşa gitmemesi için bizim sorumluluğumuz var. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Tüm taraftarlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

GÖRÜYORUZ Kİ HER ŞEYİ PLANLAMIŞLAR

Çok dikkatli olmaları gereken konuların olduğunu söyleyen Dursun Özbek, kulübün ve futbol takımlarının başarılı gidişatının bazılarının tadını kaçırdığını belirterek, Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar ama geçen sene 13üncü bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edeceğini planlamamışlar. Galatasaray’ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çareyi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Biz geçmişi yüzyıllara dayanan camiaların başında bulunan insanlarız. Bize emanet edilen koltukların sorumluluğu ve ağırlığı var. Galatasaray başkanı olarak ben buna uygun davranırım. Bu küçük ayak oyunlarına ve içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem. Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren açıklama nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu, 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezaları verdiğini öğrendim. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın kardeşim. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futboluna herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çeşitlendirerek devam ediyorlar. Çok doluyum ama akşam Ermenistan ile maç var. Şu an için sessiz kalacağım ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DURUYOR

“Galatasaray’ın geleceği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen başkan Özbek, Seçilirken vaatlerden en önemlisi Banklar Birliği anlaşmasından çıkmaktı. Galatasaray’ın borç sarmalarından kurtulması gerekiyor. Üretme kabiliyetini hızlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun bir tek yolu var. Faaliyet dışı projeleri üretip, gelirleri arttırarak yapmamız gerekiyor. Bunların dışında uygulamaya çalıştığımız dijital projeler var. Finansal anlamada Bankalar Birliği anlaşması önümüzdeki en büyük engel duruyor. Yapıldığında gerekli olan bir anlaşmaydı. Bugün yaptığımız işler için çıkmamız gerekiyor diye konuştu.

BURAK ELMAS: BU GÖREV BİZİM İÇİN ASLA BİR İKTİDAR MÜCADELESİ OLMADI

Genel kurulda konuşan sarı-kırmızılıların eski başkanı Burak Elmas ise şunları söyledi:

Bir göreve talip olduk. Bu görev bizim için asla bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu Galatasaray’a vereceğimiz hizmet yarışıydı. Göreve gelirken göreve geldikten sonra hep önceliğimiz Galatasaray’ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve düzeltmeyi yapmak zor kararlarını alma cesaretini gösterilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Camiamızın üyelerinden gelen geri dönüşleri dikkatle dinledik. Eski başkanlarımız, ikinci başkanlarımız ve divan kurulu başkanlarımızdan kurulu istişare kurulu kurarak onlara bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaya özen gösterdik. Bunların yanında Galatasaray’ın tüm kurumlarıyla güçlü olacağı bilinciyle hareket ettik. Bunun dışında son derece samimi geçen üye bilgilendirme toplantıları yaptık. Galatasaray’ın gayrimenkul konuları, güncel sorunları ve transfer süreçleri gibi birçok konuda bilgiler verdik. Görevi devir aldığımız günlerde pandemiden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları Euro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi gerçeklikle göreve başladık. Kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak bazen çok zor kararlar aldık. Galatasaray kişilere değil, kurumsallaşmaya bağlı olması gerektiğini söyledik. Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yıllarının en düşük seviyesine getirmeyi başardık.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK VE EKİBİNE GÖSTERMİŞ OLDUKLARI BÜYÜK BAŞARI İÇİN TEŞEKKÜR VE TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Dursun Özbek ve ekibini tebrik eden Elmas, Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini çok yakından takip ederek çok kısa sürede hem istinaf hem de Yargıtay’da davaları kazanarak Galatasaray Adamızı dönemimize tahliye etmeyi başardık. Bu önemli hizmette katkısı olan başkan Mustafa Cengiz başkanım ve tüm emeği geçen Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum. Florya’da ihale çıkmıştı daha sonra iptal edildi. Metin Oktay Tesislerimize komşu Emlak Konuta ait olan arazinin Galatasaray’a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu. Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz daha kendisinin de fikri olan sonra başkanımız Dursun Özbek’i geçmiş Emlak Konut tecrübeleriyle birlikte Emlak Konuta ziyaretimizde de gelişen ve ortaya çıkan çok önemli projeydi. Bu projede çok önemli adamlar attık. Bugün başkanın ve ekibinin Galatasaray’a tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmalarından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum dedi. (DHA)