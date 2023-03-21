Dursun Özbek: Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Buradan bir kez daha söylüyorum, ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Çok güzel bir söz vardır: ‘Utancı giden kimsenin, kalbi ölür’ diye. Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok sizin” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in gündeme dair konularla ilgili olarak Nef Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Sözlerine sarı-kırmızılı ekibin 11 Mart 2023 tarihinde Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında Nicolo Zaniolo’nun içinde bulunduğu pozisyonla ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayan Özbek, “Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nicolo Zaniolo’ya yapılan hareket sonrası olan gelişmeleri kulübümüz dikkatle takip etti. Şu anda geldiğimiz noktada görülen odur ki, MHK Başkanı Sayın Lale Orta, başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Olayın duyulduğu ilk andan itibaren gerçek olmadığını düşünmek istedik. Merkez Hakem Kurulu’nun görev ve yetkileri talimatlarla bellidir. MHK’nin görev ve yetkisi arasında, yayıncı kuruluşa ya da herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha da vahimi, Yönetim Kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir VAR videosunun VAR odasından çıkartılmasıdır. Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK başkanı kendisi istediği gibi karar veriyor. İstediği görüntüleri istediği kadarıyla ekrana getiriyor” diye konuştu.

“NİÇİN VE KİMDEN ÇEKİNİYORSUNUZ?”

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’ya dair düşüncelerinin ilk geldiği günden bu yana ortaya çıkan tablodan dolayı değişmeye başladığını aktaran Özbek, “Sayın Lale Orta’nın seçildiği dönemde yapılan tüm spekülasyonlara rağmen, biz Türk futboluna herkes için adalet getirme çabasında yanımızda olacağına inanıyorduk. Geldiğimiz noktada, verilen adaletsiz ve standardı olmayan kararlar bize bunun tam tersini gösteriyor. Kimse bunun bir tesadüf ya da acemice bir hata olduğunu söyleyemez. Burada bir hata yapıldığı herkes tarafından kabul ediliyorken, federasyon hala neden sessizliğini koruyor? Ben bunu anlayamıyorum. Neredeyse tüm ülkenin hemfikir olduğu bu konunun yanlışlığıyla ilgili federasyon başkanı neden hiçbir açıklama yapmıyor? Yönetim kurulu üyeleri neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“TUZ KOKTU DEMİŞTİK, AYNEN DEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORLAR”

Son iki hafta sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verildiğini düşündüğü kararların altını çizen Dursun Özbek, Alanyaspor – Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlara da vurgu yaparak, “İlk gün de söyledik, eğer biz adaleti herkes için sağlayamazsak, şu an yaşadığımız gibi birileri çıkar, adaleti kendine göre dizayn etmeye çalışır. Tuz koktu demiştik, aynen dediğimiz şekilde devam ediyorlar. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, sanki bu plan gözümüze sokulmaya çalışıldı. Dubois’a yapılan bir hareket var, kırmızı kart verilmiyor. Rakibimizin maçında aynı hareket yapılıyor, onların aleyhine yine kart verilmiyor. Kaldı ki bu hakemi, hepimiz Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyrederken gördük. Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir? Ya da bu kişi bu olaydan sonra rakibimizin maçında nasıl görev alır? Pozisyonda VAR müdahale etmiyor. Artık yan hakem mi müdahale ediyor, başkası mı hiç kimse anlamış değil. Rashica’ya yapılan hareketin aynısı, Konya’da penaltı değil ama Alanya’da penaltı. Sivas maçında herkesin hata olduğunu kabul ettiği bir pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan kendilerine mağduriyet çıkarma peşindeler. Bu maçı sonradan gol yememize rağmen yine gol atıp kazandığımızı herkes unutmuş. Alanyaspor maçının 21’inci dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor. Uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayacaklar, ki hangi spor adamına sorarsanız sorun, bunun ne kadar zor bir durum olduğunu söyler. Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar” şeklinde konuştu.

“MAÇI SAHADA KAZANACAĞINI İDDİA EDEN BİR KULÜP DEVRE ARASINDA NEDEN AÇIKLAMA YAPAR?”

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçının devre arasında yaptığı açıklamaya ve sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus’un Sevilla maçının ardından demeçlerine de değinen başkan Özbek, “Sahada maç oynanırken, devre arasında açıklama yapılıyor. Arkadaşlar, maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp devre arasında neden açıklama yapar? Sırf hakemlere, federasyona baskı yaratmak, kırmızı kartı unutturmak için yapıyorlar. Bizi sistem dışına itiyorlar diye sürekli devam eden bir mağdur edebiyatı var. Amaç belli, kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sonra bakıyorsunuz, Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları uluslararası basın önünde kaybettiği maçı konuşacağına, Türk Futbolu’nun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor, ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. Fatih hocamız Schalke maçından önce PFDK sevkleriyle ilgili yorum yaptı diye 3 maç ceza aldı geçmişte. Şimdi neredeyse çıkıp alkışlayacaklar” açıklamasında bulundu.

Türk futbolu adına herkesin ortak bir payda altında çalışması gerektiğini ve ülke sporunu daha iyi bir noktaya getirmek istediklerini aktaran Özbek, “Türk futbolu hepimizin ortak paydası. Futbolun marka değeri, bu ülke sporunu daha da iyi bir seviyeye getirmek için hepimize lazım. Bizim bu değeri korumamız gerekiyor. Aslında her şeyi planlamışlar ama geçen sene ligi 13’üncü sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray taraftarının gücünü, bu takımın kapasitesini hafife aldıkları için şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti giderek daha aşağıya indirmeye çalışıyorlar” dedi.

“İFTİRALARLA, AYAK OYUNLARIYLA REKABETİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ, BUNU REDDEDİYORUZ”

Fenerbahçe Kulübü’ne seslenen Dursun Özbek, “Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla, ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için, insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin. Buradan bir kez daha söylüyorum, ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Çok güzel bir söz vardır: ‘Utancı giden kimsenin, kalbi ölür’ diye. Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok sizin. Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, biz, Türk futboluna aydınlığı, size rağmen getirelim” diye konuştu. (DHA)