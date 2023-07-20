Dursun Özbek: 20 seneden beri neredeydiniz?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’nin 1959 senesi öncesinde alınan şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurmasıyla ilgili, “Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili düşünceye girmesin. TFF’nin aldığı karar son derece yanlış, geçmişini inkar eden ve hukuksuz. Bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz” dedi.

Galatasaray ile Medicana arasında 3 yıllık sağlık sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin 1959 yılı öncesinde alınan şampiyonlukların geçerli sayılması ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun konunun araştırılması için komisyon kurması hatırlatılan Dursun Özbek, “Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklar talebi ve TFF’nin kurduğu komisyonun sorulması üzerine Özbek, “Bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok. İflas etmiş tüccar, ‘Acaba bir alacağı var mı?’ diye eski defterleri karıştırırmış. Bugünkü olaylar ve tavırlar son derece benzeşiyor. Olay o kadar net ve tartışmaya kapalı. 1950 yılında profesyonel lig gündeme gelmiş, 1952’de profesyonel futbol yaşamı 1959’dan itibaren de deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2001-2002 yılında 5 şampiyonluk alanın göğsüne 1 yıldız takma kararı alınmış. Bu kararı alan TFF. 2001-2002’de bu kararı Galatasaray Kulübü değil TFF aldı ve ‘Türkiye’de deplasmanlı futbol ligi 1959 yılı itibarıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra alınan şampiyonluklar üzerine değerlendirme yapılacaktır.’ dedi. Bunun üzerine Beşiktaş’ın 1956-57 ve 1957-58 sezonları incelenmesi için bir müracaatı var. Bu incelenmiş ve Beşiktaş’a 2 şampiyonluk verilmiş” ifadelerini kullandı.

“20 SENEDEN BERİ NEREDEYDİNİZ?”

TFF’nin komisyon kararı sonrasında Tahkim Kurulu’na gideceklerini belirten Özbek, “Yıldız uygulaması 20 senedir var. Bu konular o tarihlerde gündeme gelmiş, incelenmiş ve kararlar verilmiş. Şimdi 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor. 20 seneden beri neredeydiniz ? 20 senedir olmayan, gündeme gelmeyen şeyi gündeme getirip bir şey istiyorlar. 2001-2002’de yapılan tespitlerle bu işe nokta konmuş. Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili düşünceye girmesin. TFF’nin aldığı karar son derece yanlış, geçmişini inkar eden ve hukuksuz. Bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNU KAOSA SOKMANIN, SUNİ TARTIŞMA ORTAMLARININ OLUŞTURULMASININ 5 KURUŞLUK FAYDA GETİRMEYECEĞİ KANAATİNDEYİM”

Türk futbolunun asıl sorunlarının konuşulmadığını ve suni gündemler oluşturmanın kimseye fayda sağlamayacağını söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye futbolunun nerede olduğu veya marka değerinin nasıl yükseltileceği konuşulmuyor. Milattan önce kaç şampiyonluk olduğu konuşuluyor. Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek bir konuyu ülke gündemine koyduk. Şimdi de 3-5 sene bunu tartışırız. Hepimiz finansal kriz yaşıyoruz. Bunu konuşan yok. Başarısızlıklarımız diz boyu, UEFA sıralamasında düştüğümüz sıralamayı, milli takımları veya altyapıyı konuşan yok. Bazen gündemi değiştirmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Bugün yıldız tanımlaması hareketinin buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Zorda olan kişiler bunu deneyebilir ama TFF’nin buna alet olmasını kınıyorum. Daha önce alınmış kararlar ve yapılan tespitler varken Türk futbolunu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamlarının oluşturulmasının 5 kuruşluk fayda getirmeyeceği kanaatindeyim.”

“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”

Yeni sezonda son iç saha maçının yine Fenerbahçe ile oynanacağı hatırlatılan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Çok enteresan. Tarih tekerrürden ibarettir. Bunu bir tarafa yazın. Aynı şey bu sezon da tekerrür edecektir.”

ERDEN TİMUR: HEDEFİMİZ AVRUPA’DA İLK 10 TAKIMI ARASINA GİRMEK

Avrupa’nın en iyi 10 takımı arasında girmek istediklerini söyleyen Erden Timur, “Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 takımı arasına girmek. Sürdürülebilir şekilde futbolun en büyük 10 takımının arasında olmak. Kısa vadeli hedefimiz de tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Bunları başarmak için finansal yönetim gelir yönetimi çok önemli” dedi.

“ICARDİ, EŞİNİN TESTLERİNİN ARDINDAN GELECEK”

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla şampiyonluğu mimarlarından birisi olan Icardi’nin son durumuyla ilgili de konuşan Erden Timur, “Icardi’nin eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Onun birkaç tane daha testi kaldı. Testlerin ardından gelecekler. Bakambu ile ilgili herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Ben transfer sürecinde stratejiyi anlatabildiğim kadar anlatıyorum. İlk maçtan önce boş olan pozisyonlara takviye yapacağız. Herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri yaklaşık olarak 2,5-3 kat arttı ve belli oyuncuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı arttı. Bizim de gelirlerimiz öyle artmadı. Tersine yüzde 35-40 azaldı. Dolayısıyla o sabrı göstermemiz lazım. Farklı sponsorluk katkılarıyla da ikinci aşamada transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onları da bir sonraki aşamada yapacağız. Onlar da ikinci turdan önce olacaklar. Bu bağlamda Mauro’nun da gelişi eşinin o iki tane yapılacak testine bağlı” ifadelerini kullandı.

“7-8 OYUNCUMUZA ÖNEMLİ TEKLİFLER VAR”

Takımın önemli isimleri Sacha Boey ve Victor Nelsson’a teklifler olduğunu ancak iki oyuncuyu da takımda tutmak istediklerini söyleyen Timur, şöyle konuştu:

“Bu sene Galatasaray’da satılacak oyuncu diye beklenen Sacha Boey ve Victor Nelsson. Diğer oyuncular için Mustafa Mohamed vardı zaten kullanıldı. Genç oyuncularımız var onları daha farklı düşünüyoruz. O yüzden aslında Galatasaray’ın birikmiş bir oyuncu satacak imkanı yok. Geçen sene bazıların ile kiralık, bazıları ile de kısa süreli sözleşme yaptık. Neredeyse 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Dolayısıyla şu dönemde Avrupa’da da herkes oyuncusunu satmıyor çünkü yerine oyuncu koyunca nasıl bir maaşla koyacağı belli olmadığı için fiyat dengesizliği sebebiyle. Bizde de aynı şey var. Kadromuzu belli bir kısımda değiştireceğiz. Bizim değerli oyuncularımızdan beklenen gelirle ilgili sadece 2 oyuncu için bekleniyordu. O iki oyuncuda da bizim amacımız bu takımda kalmaları. Satmak da istemiyoruz. Oyuncuların da kararları bu yönde olduğu vakit tabii ki biz tutma yönünde karar alacağız. Hedefimiz sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Diğer oyunculardan da tabii ki belli gelirler elde edilecektir. Sponsorluk gelirlerine bu kadar yüklenmemizin en büyük nedenlerinde bir tanesi; takımımızı finansal fair play açısından oyuncu satmayarak, satmak zorunda olmayarak korumak. Tabii oyuncuların gitmek istemesi ve bunu kafalarına koyması bunlar başka konu. Şu an için böyle bir şey yok ama akılları bundan sonraki süreçte karışır mı? O da işin diğer kısmı” şeklinde konuştu.

“TALİSCA VE DOMİNGUEZ, GÜNDEMİMİZDE YOK”

İsmi sarı-kırmızılı ekiple anılan Anderson Talisca ve Nicolas Dominguez’in gündemlerinde olmadığını aktaran Timur, “Anderson Talisca ve Nicolas Dominguez, şu an için gündemimizde yok. Nicolas Dominguez’e Galatasaray’ın ilgisi olduğunu dün hep birlikte öğrendik. Sorduk arkadaşlara ilgisi olan var mı diye. Muhakkak tabii onlar da iyi oyuncular. Talisca 10 milyon Euro maaş alıyor. Dolayısıyla bu anlamda ilgimiz yok. İsteriz ki daha düşük maaş seviyesiyle böyle oyuncular yer alsın ama şu an için böyle bir ilgi yok” ifadelerini kullandı.

“HİÇ BİLMEDİĞİMİZ OYUNCULAR BİZE YAZILIYOR”

Bilmedikleri birçok oyuncunun Galatasaray’a transfer olacağı yönünde haberler çıktığını söyleyen Erden Timur, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bir oyuncu Galatasaray’a yazılıyorsa diyorum ki ‘Acaba rakip takıma mı gidecek?’ Çünkü hiç bilmediğimiz oyuncular bize yazılıyor. Hiç görüşmediğimiz oyuncularla ilgili çıkıp menajerleri adına açıklama yapıyorlar. Sebastian Szymanski ile ilgilide de yaptılar. 15 defa aramışım ben güya. Öyle bir şey olmadığını adamların menajeri resmi olarak düzeltiyor. Benim mesajlarım var, ‘Bizim bu maaş seviyelerine çıkamayacağımız için size hayırlı olsun’ diye. İyi oyuncuya bonservis verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde onu yüksek maaşla bonservisiyle satmanız da çok zor. Bu genelde oluyor herkesi bu anlamda farkındalığa davet ediyorum. Bir oyuncu Galatasaray’a geliyor diye yazılıyorsa oyuncu bir sonraki gün hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur. Bunu da artık belli etmeden yapmalarını rica ediyorum. Bu kadar da belli edilmesin.”

(DHA)