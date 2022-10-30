Durdurulan araçtan 24 bin 528 uyuşturucu hap çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta 24 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yolda uygulama yaptı. Durdurulan aracın sürücüsü H.I’nın şüpheli tavırları üzerine ekiplerin araçta yaptığı aramada beyaz çarşafla sarılmış koliler tespit edildi.

Kolilerin içerisine gizlenmiş 438 kutu içinde 24 bin 528 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, şüpheli H.I’yı gözaltına aldı. Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)