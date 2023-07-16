‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, motosikleti polislerin üzerine sürdü: 1 şehit

Kağıthane’de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesinde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca Dur ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekite çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi. Yaralı polis memurunun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

(DHA)